Rimini, un nuovo parcheggio da 80 posti entro Pasqua in piazza Marvelli

Attualità

Rimini

| 14:42 - 25 Febbraio 2022

Piazza Marvelli.



Il tema dei parcheggi in zona turistica è stato oggetto di dibattito ieri sera (giovedì 24 febbraio) in consiglio comunale a Rimini. Il consigliere comunale della lega Pari ha sollevato il problema, parlando di una "reale emergenza". L'assessore Frisoni in risposta ha annunciato la realizzazione di un parcheggio da 80 posti auto, più una zona con stalli per moto e scooter, in piazza Marvelli. L'intervento partirà nelle prossime settimane per terminare dopo Pasqua.



Un'altra area di sosta da 45 posti auto potrebbe sorgere in via Parisano: l'amministrazione comunale ne sta discutendo con la proprietà, ma l'area dovrebbe essere riservata ai clienti degli alberghi. Altri cento posti auto per gli hotel saranno messi a disposizione nella zona della nuova Questura.



Nella fascia turistica della zona nord l’amministrazione comunale è invece al lavoro per attivare anche per la prossima estate, "con nuove modalità più flessibili", il parcheggio Zambianchi, in fondo a via Grazia Verenin, a Viserbella, che dispone di 200 posti auto, oltre a implementare la dotazione di sosta a Viserba sia in corrispondenza delle scuole (dove sono in arrivo 100 posti auto), sia in aree limitrofe. È stato messo in disponibilità dei comitati turistici anche l’area di sosta in Fiera per attivare servizi di sosta e navetta dedicati agli hotel.