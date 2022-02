Infermiera ai domiciliari, falsificava ricette mediche per prendere medicinali oppioidi

Cronaca

Rimini

| 14:25 - 25 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Un'infermiera, in servizio presso una struttura sanitaria pubblica della provincia di Rimini, si trova ai domiciliari nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri, coordinata dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani, che verte sulle ipotesi di reato di furto aggravato, falso materiale e truffa aggravata ai danni dello Stato: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna ha utilizzato delle ricette in bianco, falsificandole, per ottenere delle confezioni di Ossicodone. Si tratta di un oppioide utilizzato come analgesico, per il quale è necessario ricetta medica. La donna dunque, secondo il teorema accusatorio, ha compilato le ricette con i propri dati e firme false, utilizzando timbri diversi da quelli dei medici titolari dei ricettari, per potere ottenere, in un anno e due mesi, più di 200 confezioni di farmaco attraverso un centinaio di prescrizioni. Il danno presunto per il servizio sanitario nazionale è stimato in più di 3500 euro.