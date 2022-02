Riccione, un evento con 70 vini di eccellenza per promuovere il territorio

Attualità

Riccione

14:10 - 25 Febbraio 2022

L’Associazione Italiana Sommelier di Romagna, insieme alle sezioni Emilia e Marche della stessa associazione, inaugura un nuovo evento dedicato al vino. “Unione d’Eccellenza – esperienze di Vitae in Romagna, Emilia e Marche” è un progetto che mette in sinergia tre territori con l’obiettivo di divulgare la conoscenza e soprattutto di metterne in risalto - da qui il nome della kermesse - l'eccellenza dei prodotti locali: "Sono dei vini che in qualche modo vanno degustati attentamente. L'Emilia Romagna ha raggiunto l'eccellenza in questo settore, dobbiamo valorizzarli", è il monito di Roberto Giorgini, presidente di Aisb Romagna. In particolare, evidenzia, "è giusto trovarli nelle carte dei vini dei migliori ristoranti della costa". "Abbiamo 400 km di costa - aggiunge - e questi vini devono essere rappresentati nei migliori dei modi". Inoltre, dal servizio di ristorazione in spiaggia, i vini della Romagna - specie i bianchi - possono trovare un'ulteriore valorizzazione. A proposito di vini bianchi, l'assessore al turismo Stefano Caldari ne ha sottolineato il salto di qualità - citando invece tra i rossi il Sangiovese - e il relativo riconoscimento, da parte degli addetti, "del lavoro di passione dei nostri produttori, che raccontano anche il territorio, attraverso il vino". In merito all'evento organizzato da Ais Romagna-Emilia-Marche, Caldari ha sottolineato il "bellissimo lavoro di ricucitura con l'entroterra, che è una nostra grande risorsa anche dal punto di vista enogastronomico".



Appuntamento quindi sabato 5 marzo 2022 a Riccione, al Palazzo del Turismo, con la prima edizione, che prevede la presentazione e la premiazione dei vini e delle Cantine produttrici (circa una settantina di Vignaioli) insigniti delle "Quattro viti" nell'edizione 2022 della Guida Vitae.