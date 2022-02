Santarcangelo, lavori alla chiesa Collegiata: cambia viabilità in via Lauro De Bosis

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 25 Febbraio 2022

Via Lauro De Bosis (foto da google street view).



Nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo a Santarcangelo la circolazione e la sosta in via Lauro De Bosis subiranno diverse modifiche per consentire l’esecuzione di interventi al cantiere in corso per l’esecuzione dei lavori di restauro alla chiesa Collegiata.



Per il trasporto, lo scarico e il montaggio della gru di cantiere, nel tratto di via De Bosis, lato parco, sarà istituito il divieto di transito per veicoli e pedoni e il divieto di sosta con rimozione forzata.



Gli autorizzati potranno comunque accedere alle zone a traffico limitato C e D da via De Bosis. Nel tratto della corsia di via De Bosis lato piazza Ganganelli (a salire) compreso tra via Volturno a piazza Marconi è infatti istituito il divieto di transito tranne che per i mezzi di soccorso in servizio di emergenza e gli autorizzati all’accesso alle zone C e D della ztl. In tale tratto è inoltre previsto il doppio senso di circolazione con precedenza per i mezzi provenienti da piazza Marconi, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata in tutti i parcheggi pubblici adiacenti.



Nella corsia di via De Bosis lato piazza Ganganelli (a salire) compreso tra via Volturno e via Battisti, invece, è istituito il divieto di transito tranne che per i veicoli autorizzati all’accesso alla zona C della ztl e i mezzi di soccorso in servizio di emergenza, mentre i veicoli provenienti da via Volturno all’intersezione con via De Bosis avranno l’obbligo di svolta a sinistra.