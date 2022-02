Bellaria, un kit di benvenuto per tutti i nuovi nati

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:43 - 25 Febbraio 2022

Tommaso Della Motta, il primo nato del 2022, con il sindaco e la sua famiglia.

I genitori dei nuovi nati di Bellaria Igea Marina riceveranno, da oggi (25 febbraio), un kit di "Benvenuto alla vita" rinnovato sia nella lavorazione a mano della confezione in legno, sia nei doni che i neo genitori vi troveranno all'interno. Nel dettaglio, un bavaglino atossico in cotone certificato con spugna di cotone in bambù, un porta ciuccio coordinato, un libro di favole, la tessera della Biblioteca Comunale già registrata a nome della piccola o del piccolo, nonchè un'esperienza di quattro lezioni gratuite del percorso musica e coccole, gentilmente offerta a bambini e genitori dalla Scuola comunale di musica Glenn Gould.