Ospedaletto, problema traffico in via Borgata. La proposta: "Liberarla dalle auto"

Attualità

Coriano

| 12:57 - 25 Febbraio 2022

Foto da "Coriano in azione".



Il gruppo "Coriano in azione" chiede che la via Borgata di Ospedaletto diventi zona interdetta alle auto, salvo quelle dei residenti. In una nota, si evidenzia una situazione di criticità per i cittadini: la via fa parte del tracciato della Strada Provinciale 49 e qui, in una strada a senso unico su cui si affacciano le case e una piccola chiesa, si incanala il traffico proveniente da San Patrignano e Cerasolo. "La situazione per i residenti è descritta da questa foto di un mattino di qualche giorno fa: madre e figlia (sagome in rosso) per mano si riparano tra due auto parcheggiate per non essere investite", si legge nella nota. Dall'altro lato della strada la sede pedonale è dissestata e non c'è il marciapiede. "Coriano in azione" suggerisce di spostare il traffico sulle vie parallele, le vie Pertini e Milani, lasciando libera dal traffico la via Borgata.