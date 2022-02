Sequestrati 300 kg di vongole, pescate in zona vietata

Cronaca

Ravenna

| 12:44 - 25 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini 300 chili di vongole pescate in zona vietata - a circa 200 metri dalla spiaggia di Marina Romea, nel Ravennate - da una imbarcazione avvistata, durante un volo di controllo, da un elicottero della sezione aerea delle Fiamme Gialle. A bordo del natante, raggiunto da una vedetta costiera, i finanzieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro i mitili che, ancora vivi, sono poi stati rigettati in mare nella stessa area in cui erano stati pescati. Al responsabile è stata applicata una sanzione amministrativa fino a 6.000 euro, sono stati decurtati i punti prescritti dalla licenza di pesca ed è stato sequestrato l'attrezzo utilizzato per la pesca il cosiddetto 'gabbio' per un valore, compreso quello delle vongole ributtate in acqua, di circa 5.000 euro.