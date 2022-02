Basket C Silver, Titans in campo a Perugia: comincia la seconda fase

Sport

Repubblica San Marino

| 12:09 - 25 Febbraio 2022

Si ricomincia. Dopo la breve pausa al termine della prima fase, ecco che riprende il campionato di C Silver e per i Titans l’impegno è subito di quelli tosti. Macina e compagni sono infatti chiamati a sfidare in trasferta Perugia, seconda nel girone B e squadra certamente di valore. Si gioca sabato 26 febbraio, con palla a due alle ore 20.

Coach, si passa a una nuova fase. Come vivete la vigilia?

“Siamo contenti che ora ci sia una classifica totale che ci permette di avere un quadro completo della situazione. Weekend dopo weekend si possono verificare i movimenti delle varie squadre più da vicino. Il campionato è lo stesso, ma siamo passati a questa fase e abbiamo comunque i punti conquistati nella prima. Un periodo più corto, con 8 partite anziché 14. Vediamo cosa ne verrà fuori”

Che tipo di squadra è Perugia?

“Nell’altro girone c’è stato molto più equilibrio dopo Porto Recanati. Dalla seconda posizione alla penultima ci sono stati pochi punti e l’ultima, che è Tolentino, ha comunque vinto tre partite. Perugia è una squadra giovane con bassa età media. Il gruppo fa anche l’Under 19 Eccellenza, sono bene allenati e anche pronti per la categoria, perché portare a casa tutte quelle vittorie non è banale (bilancio 9-5). È vero che hanno anche qualche senior, ma il loro campionato è ottimo. Squadra piccola, a parte un paio di giocatori: tra questi Buca, un lungo di quasi 2.20. Alti ritmi, corrono bene, dovremo stare attenti”

Come stanno i Titans?

“La squadra si è riposata qualche giorno dopo la partita con Montemarciano e poi è tornata a lavorare. C’è curiosità e non vediamo l’ora di tornare in campo. Il primo test di sabato ci potrà già dire qualcosa su cosa ci aspetta in questa seconda fase, a prescindere da vittoria o sconfitta. Stiamo bene e ci prepariamo per questa trasferta”

Come valutate la classifica attuale?

“Inevitabile guardarci, ma con tranquillità. Per diventare una grande squadra bisogna partire dalla difesa del campo di casa: quando le altre squadre vengono al Multieventi devono uscire col referto giallo. Partiamo da lì e puntiamo naturalmente anche a far bene fuori. Vogliamo avere la miglior classifica possibile, ma dobbiamo fare come abbiamo fatto fino ad adesso: pensare a una partita alla volta, a partire da Perugia”

Ti aspetti sorprese negli incroci delle altre squadre o i pronostici saranno rispettati?

“Direi di no, mi aspetto ad esempio che chi ha dimostrato tanto fin qui come Porto Recanti continui sullo stesso trend e così via. Sono i favoriti assoluti per arrivare primi. Qualche sgambetto ci sarà nei vari match di tutte le squadre, ma credo che ci saranno poche sorprese in generale”



TUTTE LE PARTITE

Fossombrone – Tolentino, 26/2, ore 18

Ascoli – Basket Giovane Pesaro, 26/2 ore 18.30

Perugia – Pall. Titano, 26/2 ore 20

Gualdo – Acqualagna, 27/2 ore 18

Loreto Pesaro – Umbertide, 26/2 ore 18

Aurora Jesi – Porto San Giorgio, 26/2 ore 21

Porto Recanati – Montemarciano, 26/2 ore 21.15

Urbania – Recanati, 27/2 ore 18

LA CLASSIFICA

Porto Recanati 26, 𝗣𝗮𝗹𝗹. 𝗧𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 𝟮𝟰, Montemarciano 22, Fossombrone 20, Urbania e Perugia 18, Recanati 16, Ascoli 14, Basket Giovane e Porto San Giorgio 12, Umbertide e Gualdo 10, Loreto Pesaro 8, Acqualagna e Tolentino 6, Aurora Jesi 2.