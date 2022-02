Attualità

Rimini

| 11:00 - 25 Febbraio 2022

Il consiglio comunale di Rimini.

Ieri, giovedì 24 febbraio, i lavori del Consiglio comunale di Rimini si sono aperti con un messaggio corale di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, attraverso l'esposizione della bandiera della pace in Aula.

Una scelta simbolica per chiedere l'immediato cessate il fuoco e per ricordare che, come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.