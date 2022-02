Serie A, ecco i trend principali del mese di gennaio

Attualità

| 09:07 - 25 Febbraio 2022

La prima parte del campionato è stata decisamente ricca di grandi emozioni e di tanti gol, ma è chiaro che, dal giro di boa in avanti, le cose cambiano decisamente. Come ben sanno gli appassionati di pronostici serie A, nel momento in cui si affronta il girone di ritorno, i punti hanno un peso specifico doppio.



Impossibile non accorgersi di quanto valgano per tutte le squadre i punti. Sia per chi si trova in corsa per vincere lo scudetto, sia per quanti sono in lotta per un posto in Europa oppure per evitare la serie cadetta. Insomma, tutti sono alla ricerca di punti e di risultati, ed è chiaro che la difficoltà del campionato si alza notevolmente.



Quali sono i migliori giocatori del mese di gennaio



In quest’ottica, è molto interessante analizzare la bella chiacchierata tra Angelo Di Livio e Fulvio Collovati, che ha riguardato proprio i migliori giocatori di gennaio. C’è molta Inter nella top five dell’ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina, che ha evidenziato come Handanovic e Dzeko siano due elementi di cui è impossibile fare a meno. In difesa? Il bianconero Giorgio Chiellini, mentre in mezzo al campo si è voluta premiare la grande crescita fatta registrare da Sandro Tonali. L’attuale centrocampista del Milan, infatti, sta dimostrando di essere all’apice del suo processo di maturazione e sta guidando il reparto mediano dei rossoneri con grande grinta e con la determinazione del veterano.



Chi ha fatto meglio e peggio nel girone di andata



Dal punto di vista del gioco, è impossibile non mettere in evidenza come Roma e Juventus sono le due compagini che si sono espresse peggio e, di conseguenza, anche i risultati lo testimoniano alla perfezione. Una grande delusione, dal momento che il ritorno in Italia di Josè Mourinho e il ritorno sulla panchina bianconera di Max Allegri non hanno prodotto gli effetti sperati dai tifosi giallorossi e bianconeri.



In crisi di gioco e di identità, le due squadre stanno disputando un campionato ben al di sotto delle attese. Chi, al contrario, non si è certamente dimenticato di come si dà continuità ai risultati positivi è l’Inter di Simone Inzaghi, che già da dicembre si era ripresa la testa della classifica e a gennaio si è portata a casa il primo trofeo della stagione, ovvero la Supercoppa Italiana.



I nerazzurri, ormai, sono diventati una squadra compatta e sono i favoriti secondo buona parte degli addetti ai lavori. Certo, Milan e Napoli non si arrenderanno fino all’ultimo e daranno un gran filo da torcere a Dzeko e compagni.



Il Bologna, dopo aver disputato un buon girone di andata, iniziando addirittura alla grande il campionato, è scivolato sempre di più verso il basso. La squadra felsinea, guidata in panchina da Mihajlovic non è stata in grado di mantenere quei risultati, scivolando sempre più in basso in classifica. C’è da cambiare rotta, il prima possibile, anche per via del fatto che la zona retrocessione è sempre più vicina.



L’affidabilità casalinga del Torino: un altro aspetto molto interessante è quello legato all’ottima serie di risultati che sono stati raccolti da parte del Torino entro le mura amiche. Le gare disputate davanti al pubblico amico da parte dei granata, infatti, spesso e volentieri hanno portato in dote dei risultati decisamente positivi.

La compagine guidata da Juric, infatti, ha raccolto solo due sconfitte, altrettanti pareggi e la bellezza di sette vittorie. Insomma, una testimonianza perfetta di come il Torino, in casa, sia un vero e proprio osso duro per tutti. In undici gare in casa, infatti, il Toro ha collezionato qualcosa come 23 punti, la migliore in tutto il campionato dopo l’Inter.