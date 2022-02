Arriva l'estate: vantaggi e svantaggi delle allseasons rispetto alle gomme estive

Attualità

Le gomme allseasons presentano numerose differenze rispetto ai modelli estivi. Stiamo parlando di un set di pneumatici concepito per funzionare in maniera adeguata in qualsiasi periodo dell'anno, con una resa di ottimo livello. C'è chi sceglie di sostituire le gomme in base all'alternanza delle stagioni e chi predilige pneumatici realizzati per durare tutto l'anno. Ecco, quindi, le caratteristiche di gomme estive e allseasons, con le rispettive difformità.



Gomme estive: quali sono le principali caratteristiche



Le gomme estive mettono a disposizione di chi le monta un insieme di caratteristiche ben precise. Una scelta simile viene concepita per i periodi più caldi dell'anno, mantenendo performance di alto livello durante la stagione estiva. La struttura è stata progettata per temperature sempre superiori ai 7 gradi, con una mescola e un battistrada che devono necessariamente adattarsi a ciascun contesto specifico. In caso di pioggia le gomme estive presentano un sistema accurato di scanalature orizzontali o diagonali che fa in modo che l'acqua possa essere drenata con risultati soddisfacenti, mantenendo intatta l'efficienza del battistrada e l’aderenza al suolo. Ad ogni modo, se la temperatura scende al di sotto della soglia prefissata la mescola risulta più dura e il comfort alla giuda ne risente, a volte, anche in modo sostanziale.



Gomme allseasons: quali sono le principali caratteristiche



Un discorso differente riguarda le gomme allseasons, che sono note anche come quattro stagioni o universali. Questo tipo di soluzione viene in soccorso di chiunque abbia intenzione di montare pneumatici ben funzionanti senza la necessità di effettuare le due sostituzioni annuali. Sono molto diffusi in commercio e garantiscono un notevole risparmio economico, unito a prestazioni comunque di buon livello. Ad ogni modo, stiamo comunque parlando di un compromesso che non riesce a raggiungere gli standard delle gomme estive durante i periodi più caldi. Sono disponibili set più adatti alla stagione estiva o invernale, a seconda delle scelte dei singoli produttori.



Pro e contro delle gomme estive



Le gomme estive mettono a disposizione dei loro fruitori un insieme di vantaggi ben precisi. Il primo riguarda le performance di ottimo livello, capaci di garantire picchi di velocità e di sicurezza all'avanguardia. Una vettura con questi pneumatici tende a frenare con maggiore facilità e può offrire trazione e comfort sempre al massimo, riducendo al minimo anche i consumi di carburante. Al tempo stesso, un kit del genere offre una resistenza assoluta, mantenendosi perfetta anche dopo un lungo chilometraggio. Naturalmente, le prestazioni calano in maniera drastica durante il periodo invernale e una sostituzione diventa conveniente oltre che obbligatoria. Inoltre, il prezzo di listino solitamente è più elevato rispetto alle gomme allseasons.



Pro e contro delle gomme allseasons



Anche le gomme allseasons presentano caratteristiche che rendono vantaggioso il loro acquisto. In primo luogo, stiamo parlando di pneumatici capaci di fornire performance interessanti durante tutto l'anno, specie se non vengono utilizzati in maniera eccessiva. Quando la temperatura varia in maniera repentina, tale soluzione risulta particolarmente indicata grazie a una versatilità fuori dal comune. Non serve recarsi presso alcun gommista, ma è sufficiente procedere all'equilibratura delle ruote per risolvere ogni eventuale problema.



Ad ogni modo, ci si deve affidare a un produttore di un certo rilievo per ricevere i risultati desiderati. Il risparmio di tempo e denaro si nota fin da subito, ma si tratta comunque di una scelta intermedia che può nascondere qualche piccola insidia. Chi guida in maniera tranquilla e senza percorrere troppi chilometri riduce il rischio di usurare rapidamente le gomme. Facendo una valutazione economica, è preferibile cambiare le gomme quattro stagioni ogni quattro o cinque anni, piuttosto che avere due treni di gomme stagionali per una decina d'anni.



Le somiglianze e le differenze tra le gomme allseasons e quelle estive



Non resta altro da fare che scoprire somiglianze e differenze tra gomme allseasons ed estive. Un set concepito per durare tutto l'anno prevede una presenza cospicua di lamelle, concepite per fungere al meglio anche su fondi innevati e dissestati. In entrambi i casi, possono essere adoperati battistrada simmetrici, asimmetrici e direzionali, a seconda delle proprie esigenze specifiche.



La mescola delle gomme estive è generalmente più dura rispetto alle allseasons. Ci sono anche gomme quattro stagioni dotate di un lato interno invernale e uno esterno estivo, al fine di garantire prestazioni di qualità in qualsiasi periodo dell'anno. Al tempo stesso, un'altra differenza riguarda la sagoma, più rotonda per gli pneumatici estivi e più massiccia per quelli allseasons.



Cosa scegliere tra le gomme estive e allseasons



Quale set di gomme bisogna scegliere tra uno estivo e un altro allseasons? Entrambe le scelte hanno le loro ragioni. Le gomme estive vengono selezionate da coloro che sono in possesso di vetture dall'alta cilindrata e sono abituati a guidare anche su strade extraurbane. Chi percorre lunghi chilometraggi, cerca la massima resistenza e necessita di consumi contenuti può optare per gli pneumatici stagionali.



Dall'altra parte, le gomme allseasons sono indicate per gli automobilisti che percorrono fino a un massimo di 6 mila chilometri all'anno e guidano lungo percorsi urbani per la maggior parte dell'anno. Chi porta avanti uno stile di guida tranquillo e non aggressivo può trovarsi al meglio con una soluzione del genere. Come suggeriscono gli esperti di Pneuzilla, tutto sta alle preferenze personali del guidatore, che può scegliere l'opzione che si riveli più conforme al proprio stile di guida e al tipo di strade che si percorrono.