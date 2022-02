Vede la Polizia e si nasconde in una siepe: pusher scoperto e arrestato

Cronaca

Rimini

| 17:40 - 24 Febbraio 2022

Auto Polizia.

Un 32enne italiano è stato arrestato ieri pomeriggio (mercoledì 23 febbraio) dalla Polizia di Rimini: nella sua abitazione, nascosta in un armadio, è stata rinvenuta una busta in plastica con 279 grammi di marijuana. Il giovane era stato notato da una pattuglia della squadra Volante in viale Ortigara, mentre cercava di nascondersi dietro una siepe, dopo aver notato l'auto della Polizia. Con sé il 32enne aveva un sacchetto di cellophane con marijuana. Gli agenti hanno fatto accertamenti nella sua abitazione, rinvenendo la busta con lo stupefacente.