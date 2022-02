Rimini Calcio, superato 1-0 il Real Forte Querceta. Gaburro: "più eroici che ordinati"

Sport

Rimini

| 16:59 - 27 Febbraio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).



di Riccardo Giannini



Un Rimini coriaceo porta a casa i tre punti dallo stadio comunale Necchi-Balloni, superando 1-0 il Real Forte Querceta. Decide l'incontro una rete in contropiede segnata da Gabbianelli. Soddisfatto a fine gara Marco Gaburro, allenatore biancorosso: "Era un turno molto rischioso per noi, giocavamo sul campo di una squadra spigolosa, fisica, che all'andata ci aveva messo in difficoltà. L'abbiamo interpretata in modo giusto e abbiamo fatto gol al momento giusto". Il tecnico ha elogiato lo spirito di sacrificio dei suoi, bravi a resistere alla veemente reazione dei toscani, specie nel concitato finale: "Abbiamo sofferto la loro reazione, ma nel modo in cui piace a me: obiettivamente siamo stati in difficoltà, ma attaccati al risultato. Siamo stati più eroici che ordinati". Gaburro evidenzia infine: "Era difficile trovare spazi, l'unico momento in cui la metà campo era libera era quando loro battevano i calci piazzati nella nostra metà campo". Proprio da una ripartenza in questa occasione è nato il gol. "Loro son stati bravi a prepararla, ma anche noi a rispondere".



In casa Real Forte Querceta fari puntati sull'episodio del 75', quando l'arbitro ha prima fischiato un rigore per fallo di Marietta su Pegollo, per poi revocare la decisione a causa di un fuorigioco dell'attaccante. L'allenatore Vitaliano Bonuccelli commenta così: "c'è rammarico, ma anche per il gol sbagliato quasi sulla riga di porta, per la parata del loro portiere (sul tiro di Di Paola, n.d.r.). Il calcio è anche questo. Complimenti al Rimini, ha calciatori che possono decidere la partita in quasiasi momento". L'allenatore, sottolineando un risultato a suo modo di vedere ingiusto ("anche il pari ci stava stretto"), si dice soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori: "meglio di così non potevamo fare. Abbiamo fatto una partita sopra le righe. C'è rabbia, abbiamo perso nell'unico errore commesso, subendo gol su ripartenza su calcio d'angolo a nostro favore. Il Rimini non ha mai tirato in porta".



Da segnalare a fine partita un momento di tensione in tribuna, con il presidente del Rimini Alfredo Rota che ha chiesto l'intervento della forza pubblica, lamentando di essere stato maltrattato da un tesserato della società di casa. Situazione però ricomposta dopo l'arrivo dei carabinieri.