DIRETTA TESTUALE Calcio D Real Forte Querceta - Rimini 0-1

Sport

Rimini

| 16:11 - 27 Febbraio 2022

Diretta testuale Real Forte Querceta - Rimini.



Real Forte Querceta - Rimini 0-1



REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Adornato - Bechini (68' Del Dotto), Bertoni, Maccabruni - Lazzoni, Bartolini, Islamaj, Amico, Della Pina (63' Centonze) - Di Paola, Pegollo.

In panchina: Gagliardi, Cosentino, Ricci, Nobile, Pecci, Bellucci, Gargani

All. Bonuccelli

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Andreis (68' Pietrangeli), Tanasa, Greselin - Gabbianelli (80' Callegaro), Mencagli, Piscitella (68' Germinale).

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Kamara,Ferrara, Pecci.

All. Gaburro.



ARBITRO: Frosi di Treviglio.

RETI: 56' Gabbianelli.

AMMONITI: Di Paola, Panelli, Lazzoni, Pegollo, Tanasa.

ESPULSI:

NOTE: recupero 2' pt, 4' st.



Inizio gara ore 14.35



Cinque minuti di ritardo come messaggio di pace e sensibilizzazione, contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.



PARTITI!



1' Spunto di Piscitella, che guadagna il primo corner della partita. Sul corner cross per il colpo di testa di Carboni, blocca Adornato.



5' Primo corner per il Real Forte Querceta dopo la deviazione di Carboni. Nulla di fatto sul cross dalla bandierina.



7' Di Paola reclama per un atterramento subito al limite dell'area del Rimini.



9' Il Rimini prende in mano il pallino del gioco, il Real Forte Querceta ora costretto sulla difensiva.



11' Marietta esce basso per anticipare Pegollo, autore di uno spunto sulla sinistra.



12' Punizione per il Rimini, Panelli di testa cerca la sponda per Mencagli, ma l'azione sfuma.



Mezzolara - Alcione 1-0 (5' Pierantozzi)



15' Cross dalla destra di Bechini, Pegollo davanti a Marietta invece di tirare cerca il compagno Di Paola, che però è in fuorigioco.



16' Tiro a giro di Islamaj, bravo a liberarsi. Traiettoria da sinistra verso destra, ma altissima.



19' Gabbianelli in profondità per Piscitella, recupero della difesa toscana che vanifica lo scatto dell'attaccante biancorosso, l'ultimo a toccare il pallone. Si riparte da una rimessa dal fondo.



33' Di Paola si invola sulla sinistra e viene atterrato all'altezza del vertice dell'area. Nulla di fatto sulla punizione di Bartolini.



34' Splendida chiusura di Lo Duca su Pegollo.



36' MARIETTA! Bella parata in presa del portiere su colpo di testa di Di Paola, servito da un cross da destra di Pegollo. Palla indirizzata alla destra dell'estremo difensore biancorosso, sicurissimo.



41' Cross di Gabbianelli, palla in corner. Si accende una mischia, conclusa da un fischio dell'arbitro per un fallo di Mencagli su Bertoni.



45' +1 'Gabbianelli scatenato sulla destra, il fantasista cerca l'assist per Piscitella sull'altro versante offensivo, ma il passaggio è impreciso e l'azione sfuma.



FINE PRIMO TEMPO



Riprende la gara



46' Andreis arriva sul fondo e serve all'indietro, a rimorchio, Haveri. Cross però fuori misura.



49' Splendida ripartenza di Di Paola, che però ignora Lazzoni in posizione più favorevole, cercando il compagno Pegollo. L'azione sfuma.



50' Quinto corner per il Rimini conquistato da Piscitella, con deviazione di Maccabruni.



56' GOOOOOL RIMINI!! Micidiale contropiede per i Gaburro's boys, palla a sinistra per Piscitella che serve al centro l'inserimento di Gabbianelli. Il fantasista infila Adornato.



58' Di Paola ci prova, Marietta non rischia la presa sulla velenosa traiettoria centrale, deviando in corner.



65' Pegollo supera Marietta, aiutandosi con il braccio. Ammonizione per l'attaccante locale.



68' Un'azione travolgente del Rimini viene vanificata da un cross impreciso di Haveri, la palla finisce tra le braccia di Adornato.



Ravenna - Fanfulla 1-0 (66' Saporetti).



73' Cross di La Duca da destra, Mencagli cerca l'eurogol in acrobazia, ma l'attaccante non riesce a coordinarsi.

75' BRIVIDO PER IL RIMINI! Cross di Del Dotto, Marietta in uscita travolge Pegollo. L'arbitro fischia il rigore, ma poi torna sui suoi passi: azione invalidata da un fuorigioco.



79' Pegollo calcia sul primo palo, Marietta respinge col corpo, ancora Pegollo spreca calciando alto.



80' Punizione di Bartolini, Pegollo di testa, la difesa del Rimini riesce a liberare. Ora i locali premono alla ricerca del pareggio.



83' MARIETTA MIRACOLO! Di Paola incrocia sul secondo palo, il portiere a mano aperta salva il risultato.



PAREGGIO FANFULLA!!! 1-1 Ravenna (82' Greco)



Ravenna - Fanfulla 1-1 (66' Saporetti, 82' Greco)

Mezzolara - Alcione 1-1



90' Cross di Amico, Bertoni da due passi spreca di testa.



91' Tiro da fuori area di Pegollo, palla fuori.