Rimini Calcio, in trasferta col Real Forte Querceta. Gaburro: 'Match insidioso, occhio alla loro fisicità'

| 14:42 - 26 Febbraio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Rimini Calcio (61 punti) in trasferta sul campo del Real Forte Querceta (31) forte di un ruolino di marcia esaltante: sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette gare. Un avversario in palla, che ha vinto le ultime tre partite casalinghe e reduce dall’1-1 in casa del Fanfulla. Tra i bancorossi in campo si rivede Scott Arlotti che ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo e che potrebbe finire nella lista dei convocati prima della sosta per il torneo di Viareggio. Assetni domenica gli infortunati Tonelli e Tomassini oltre a Pari e a Deratti (virus intestinale). Formazione quindi fatta o quasi con difesa over e conferma di Andreis a centrocampo e rientro di Gabbianelli a tempo pieno. Nel Real Forte Querceta problemi in difesa: out per squalifica l'esperto Cintoi, il perno: dovrebbe sostituirlo Bertoni il 1999. Incerto il recupero del leader Grassi, assente nell'ultimo turno.

Mister Gaburro, quali sono le insidie maggiori di questa trasferta?

“E' una partita insidiosa, il Real Forte Querceta che occupa molto l’ampiezza, ha una buona fisicità di base, con centimetri davanti specialmente nella coppia d'attacco. Non attacca in maniera scriteriata e quindi non la trovi quasi mai scoperta ed è aggressiva. E' una partita che può diventare difficile nel momento in cui non riesci ad interpretarla nel migliore dei modi e non la sblocchi. Siamo l’unica squadra al mondo a non aver mai sbloccato una partita in trasferta su calcio da fermo. Penso che saranno molto importanti i calci piazzati, dobbiamo migliorare su questo aspetto se vogliamo migliorare e soffrire meno”.

LA SOCIETA', IL ROMEO NERI In mattinata funzionari della Lega di serie C erano al Romeo Neri assieme ai tecnici del Comune. La visita si inquadra nel tour negli stadi di club che sono in odore di promozione per verificare le condizioni generali dell'impianto in relazione al nuovo standing previsto. Quanto al rafforzamento della società con la nascita di un Consorzio di una decina di imprenditori, il dg Franco Peroni, interpellato in settimana al riguardo, si è trincerato dietro il più assoluto riserbo.