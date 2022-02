Rimini, tornano le Frecce Tricolori: appuntamento il 18 giugno

Attualità

Rimini

| 17:04 - 24 Febbraio 2022

Le frecce tricolori.

Doppio appuntamento nell'estate 2022 con le Frecce Tricolori nel territorio riminese. Il primo appuntamento è in calendario a Rimini sabato 18 giugno, il secondo a Bellaria Igea Marina domenica 31 luglio. Uno show che ha sempre richiamato un grande numero di spettatori sulla spiaggia, ma che negli ultimi due anni, proprio per il timore di assembramenti, era saltato a causa dell'emergenza Covid. Lo scorso 24 ottobre le Frecce Tricolori avevano sorvolato il Misano World Circuit in occasione delle gare del motomondiale.