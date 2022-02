Rimini, al via lavori statale 16 per maxi rotonde: ma sarà caos traffico

Attualità

Rimini

| 16:30 - 24 Febbraio 2022

Incrocio SS16 e via Coriano.



Interventi attesi da anni, che permetteranno di rendere più scorrevole il traffico in due incroci semaforici costantemente intasati e spesso teatro di incidenti che hanno causato anche feriti gravi e morti. Ma per i cittadini riminesi e gli automobilisti si prospetta una via crucis al volante, con l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle due maxi rotatorie sulla Statale 16, la prima all'incrocio con le vie Montescudo e Coriano, la seconda all'incrocio con la strada consolare per San Marino. Mesi difficili per la viabilità che però "ne varanno la pena" per il risultato finale, ha evidenziato oggi (giovedì 24 febbraio) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino ha sottolineato che "Rimini tornerà a essere una città finalmente compatta", grazie alla rimozione dei "tappi della viabilità lungo la statale". Il comune impiegherà in due turni di servizio giornalieri una ventina di agenti, dislocati sia sul tracciato della Statale 16, sia a ridosso dei cantieri, per gestire la viabilità e ridurre, per quanto possibile, i disagi.



Si partirà giovedì 17 marzo, dopo il Sigep, con i lavori per la realizzazione del sottopassaggio ciclopedonale tra la Statale 16 e via Coriano. La Statale verrà chiusa in quel tratto nella direzione Rimini-Riccione, mentre nell'altro senso una bretella temporanea permetterà di bypassare il cantiere. In estate sarà poi chiuso il tratto della Statale all'incrocio con via della Fiera, oltre a un tratto via Euterpe, per la realizzazione di altri due sottopassi ciclopedonali. A settembre sarà fruibile il percorso ad anello della nuova rotatoria di via Coriano, mentre per l'ultimazione di quella all'incrocio con la Strada consolare per San Marino bisognerà attendere la seconda metà del 2023.



QUI Il programma completo dei lavori