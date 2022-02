Sicurezza, Gloria Lisi 'pizzica' Jamil: "grande sindaco arredatore ma sottovaluta il degrado"

Attualità

Rimini

| 15:47 - 24 Febbraio 2022

Gloria Lisi.



I consiglieri di opposizione Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori, del gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini, chiedono all'amministrazione comunale la convocazione di un consiglio comunale dedicato al tema sicurezza. "Gli ultimi eventi criminosi accaduti nel centro storico non sono più e solamente un semplice campanello d'allarme per la micro criminalità ma un evidente manifestazione del degrado e del disagio sociale che sta vivendo la nostra città - spiegano in una nota - avere risse, spaccate, spaccio e ora anche piromani in centro non crediamo sia solo un caso". Per i consiglieri si tratta di "un evidente sottovalutazione del contesto e del degrado nonostante un grande sindaco arredatore abbia dato una pennellata di apparente rinascita del centro".