Matrimoni da favola: Rimini tra le migliori destinazioni turistiche

| 15:39 - 24 Febbraio 2022

La città di Rimini è una delle mete più gettonate per sposarsi.

Ieri (23 febbraio) sono arrivati a Rimini 12 wedding planners contattati e ospitati da VisitRimini, di cui 10 provenienti da diverse città italiane, da Genova a Pordenone, da Napoli a Milano, e 2 da Berlino e Velbert in Germania.



Il programma di ieri ha compreso la visita alle location del centro di Rimini dove è possibile celebrare i riti e unioni civili: Teatro Galli, Museo della città, Museo Part, Cinema Fulgor e Castel Sismondo presso l’Ala di Isotta.

Rimini si presenta unica nel panorama italiano nell’opportunità di organizzare i riti civili in location di grande valore storico e artistico oltre che luoghi di rara bellezza. Questo è stato possibile grazie alla lungimiranza del Comune di Rimini e il riferimento di VisitRimini come facilitatore sul territorio, capace di accogliere le richieste, gestire le pratiche burocratiche, coordinare l’organizzazione delle location per ogni singolo rito in maniera sartoriale. Questa offerta è stata riconosciuta dagli stessi wedding planners coinvolti come davvero interessante per gli sposi e per chi, come loro, deve organizzare i matrimoni.



Il gruppo di ospiti, baciati da una giornata di sole splendente e calda, è stato accompagnato da una guida di VisitRimini alla scoperta della città e dei suoi luoghi e ha poi vissuto l’esperienza del light lunch al Bar del Grifone, organizzato da Summertrade.

Ha concluso la giornata l’esperienza dell’’Addio al Nubilato’ del San Marino Outlet Experience.



Oggi il programma continua con la visita alle location wedding della Villa des Vergers, dove sarà loro offerto la colazione stellata dello Chef Righi, per proseguire con la Casa dei Matrimoni in spiaggia nei pressi del porto turistico di Rimini. Si concluderà al Grand Hotel di Rimini, dove si fermeranno per la visita e il pranzo.



I wedding planners coinvolti, oltre ai loro clienti nazionali, sono tutti referenti italiani per conto di agenzie estere che si trovano dalla Germania al Brasile, dalla Francia agli USA.

Per la prima volta Rimini entra a far parte delle destinazioni wedding italiane proposte da queste agenzie nazionali ed estere.

Nel gruppo è presente anche la referente di Assowedding con sede a Milano, una rete di professionisti affermati nel settore e anche Scuola Internazionale del Wedding italiano.