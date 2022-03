Le tendenze per l'arredamento 2022 indicate da Yeppon

Attualità

15:05 - 01 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Con l’arrivo del nuovo anno sono giunte anche le nuove tendenze d’arredo tra le quali, come vedremo, ci sono tante novità smart, colori allegri e voglia di migliorare il comfort abitativo. Tra gli articoli per arredare casa più di tendenza, per esempio, ci sono accessori per prendersi cura di pulizia e manutenzione e la volontà di ripristinare in modo sostenibile il contatto con la natura. Vediamo tutto questo nell’approfondimento curato dall’ecommerce di Yeppon.it.



Smart working: l’home office per studiare e lavorare da casa



Se c’è una tendenza di cui si sente parlare ogni giorno quella è il lavoro da remoto, ovvero svolto dalla scrivania di casa. Lavoratori e studenti si sono trovati a riscoprire il piacere di svolgere queste attività dalla propria abitazione e, dopo un iniziale periodo di adattamento, è giunto il momento di dotarsi degli accessori giusti.



Secondo Yeppon.it, sono proprio scrivanie, tavoli a scomparsa e sedie gli elementi d’arredo che guidano le vendite del momento. A seguire anche PC, laptop e dispositivi elettronici per trasformare la zona living o la camera da letto in una piccola ma confortevole postazione da lavoro.



Soggiorno e salotto da vivere



Stare in casa per molte ore ci ha fatto capire che, forse, alcuni spazi possono essere utilizzati meglio di come sono organizzati. Per questo salotto e soggiorno diventano le zone centrali della vita in casa e per renderle comode e confortevoli i must have del 2022 diventano comodi divani e librerie moderne e contemporanee. Tra i modelli più ricercati ci sono le librerie sospese in aria, meglio se create con materiali riciclati o provenienti dal mercato dell’usato. Quanto ai divani, invece, la regola numero 1 è comodità.



Un tocco di rinnovamento anche in cucina



Anche la cucina torna a far parlare di sé dopo un utilizzo più intensivo di quanto ci saremmo aspettati da due anni a questa parte. Spiccano le soluzioni a isola e a penisola che ottimizzano gli spazi disponibili e si rendono più versatili sia per un pasto in solitaria che per un bell’aperitivo in compagnia. Tra i materiali più ricercati ci sono quelli squisitamente industriali o provenienti dall’up-cycling come vetro, acciaio, bronzo e rame integrati magistralmente con legno trattato in modo grezzo.



A proposito di materiali…



Come garantisce lo staff di Yeppon.it, al primo posto tra i materiali più ricercati dagli utenti c’è il legno in ogni sua sfaccettatura. L’unica cautela richiesta è la provenienza da foreste certificate o dal riciclo per cui spiccano i legni non trattati e con possibilità di essere riciclati. Il legno continua ad essere il materiale prediletto per gli arredi per la casa perché conferisce classe, eleganza e calore a tutti gli stili, da quello classico a quello minimal. A seguire troviamo vetro, pietra e metalli vari per ricreare effetti rustici, industriali o urbani dal tocco più che originale. In altre parole il gusto di arredare la casa segue le logiche della funzionalità e della sobrietà.



Gusto d’arredo 2022: le tendenze



Le parole chiave dell’interior design di quest’anno sono ecologia, sostenibilità, up-cycling e vintage. In altre parole le persone hanno riscoperto il valore dei mobili antichi o la soddisfazione di ridare nuova vita ad un vecchio armadio o ad una vecchia libreria con qualche lavoretto di bricolage. Ecco perché tra gli acquisti spiccano anche pennelli, seghetti, cassette da lavoro e tutto ciò che può servire per darsi a quello che sul web è noto come DIY, acronimo di Do It Yourself. Si tratta di un termine traducibile con “fallo da solo” e che corrisponde effettivamente al faidate o al bricolage.



Le colorazioni tendono al gusto nordico e scandinavo con influenze bohemien e romantiche che spaziano dai colori tenui e pastellati ai contrasti decisi con tonalità dal nero al grigio. Per gli ambienti di relax come bagno e camera da letto, invece, le persone cercano distacco e riposo per cui tornano in voga le tonalità naturali dal verde acceso al blu oceano di notte. C’è vogli adi natura, serenità e riposo in casa per ritrovare nelle quattro mura domestiche il posto sicuro in cui rifugiarsi dopo il lavoro, dopo lo stress del traffico e per riprendere fiato da ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni.