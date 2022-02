Volley A2 femminile: Omag MT ko a Macerata: 3-0

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:35 - 24 Febbraio 2022

Nulla da fare per una generosa Omag-MT, che parte con il piglio giusto ma cede alla distanza alla veemente reazione di Macerata. Le marchigiane si aggiudicano l’intera posta in palio superando per 3-0 le padrone di casa nel recupero della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di A2 femminile, aggrappandosi soprattutto alla prestazione maiuscola di Fiesoli, Mvp, firmando la bellezza di 15 punti personali con il 40 % di positività in attacco. A lei si è aggrappata la regista Ricci nei momenti di difficoltà. Domenica le marignanesi osserveranno il loro turno di riposo. Turno che tra l’altro prevede il big match tra Brescia e Macerata. Poi il 6 marzo di nuovo in campo per l’ultima giornata contro la Sigel Marsala.

Il tabellino

OMAG-MT S.GIOV. IN MARIGNANO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3

OMAG-MT S. GIOV. IN MARIGNANO: Coulibaly 8, Mazzon 9, Turco 3, Brina 9, Ceron 7, Bolzonetti 9, Bonvicini (L), Zonta, Aluigi. Non entrate: Penna, Biagini, Ortolani. All. Barbolini.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pizzolato 9, Ricci 3, Fiesoli 15, Cosi 5, Malik 12, Michieletto 12, Bresciani (L), Stroppa 2, Gasparroni, Peretti. Non entrate: Ghezzi, Martinelli. All. Paniconi.

ARBITRI: Gaetano, Giglio.

NOTE Durata set: 28′, 27′, 22′; Tot: 77′.

PARZIALE: 22-25, 20-25, 14-25