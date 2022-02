Meteo: weekend di carnevale con il ritorno della neve in collina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:29 - 24 Febbraio 2022

Porto di Bellaria Igea Marina (foto di Federico Antonioli).

Weekend di carnevale all’insegna di una spiccata variabilità, per un rapido peggioramento tra venerdì e sabato con nevicate fin sulle colline del riminese e forti venti di bora che renderanno il nostro mare molto mosso. Migliora domenica con ultimi residui nell’entroterra.









Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 24\12\2022 ore 15:00



VENERDI’ 25 FEBBRAIO



Avvisi: allerta meteo per vento e stato del mare.

Stato del cielo: aumento delle nubi nella mattina fino a molto nuvoloso o coperto tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: prime piogge sparse nell’entroterra durante il pomeriggio; dalla sera instabilità diffusa su tutto il territorio con fenomeni deboli-moderati. Neve inizialmente oltre i 1000-1200 metri, in calo fino a 600-700 metri a tarda sera. Nella notte seguente probabile ulteriore abbassamento della quota neve fin sui 400 metri, e non si escludono, in presenza di precipitazioni moderate o localmente a carattere di rovescio, temporanee nevicate fin sui 200-300 metri.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 6 e 8 gradi, massime senza variazioni significative e tra 10 e 14 gradi.

Venti: deboli variabili, da sud-ovest nell’entroterra al mattino con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali nel corso del pomeriggio. Nelle ore serali repentino rinforzo da nord-est con raffiche di forte intensità sulla costa.

Mare: poco mosso fino al pomeriggio, moto ondoso in repentino aumento nella sera, fino a molto mosso sotto costa ed agitato al largo.

Attendibilità: alta.



SABATO 26 FEBBRAIO



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli-moderate diffuse tra notte e primo mattino, in successiva graduale attenuazione. Neve oltre i 400-500 metri.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra 0 e 7 gradi, massime comprese tra 3 e 8 gradi.

Venti: moderati da nord-est con raffiche forti su costa e Appennino.

Mare: molto mosso sotto costa ed agitato al largo.

Attendibilità: medio-alta.



DOMENICA 27 FEBBRAIO



Stato del cielo: attenuazione della nuvolosità tra costa e pianure nel corso del giorno, residui

addensamenti nell’entroterra.

Precipitazioni: possibili residue precipitazioni nell’entroterra, nevose oltre i 400 metri di quota, in esaurimento dal tardo mattino.

Temperature: senza variazioni significative, minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 4 e 8 gradi.

Venti: moderati da nord-est con raffiche forti tra notte e mattino, poi in progressiva attenuazione.

Mare: molto mosso, moto ondoso in attenuazione dalla sera.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: stabile e soleggiato fino a mercoledì 2 marzo. Le temperature minime si porteranno diffusamente sotto lo zero, le massime saranno inizialmente senza variazioni poi in graduale ripresa.



