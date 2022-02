Accordo Enegan-Confcommercio Rimini a sostegno imprese

Attualità

Rimini

| 15:13 - 24 Febbraio 2022

L’energia è sempre più centrale nelle politiche di sviluppo delle imprese. La cronaca riporta quotidianamente il tema degli aumenti vertiginosi dei costi energetici, facendo emergere i ritardi strutturali del nostro Paese in questo settore. Ritardi che potranno essere colmati vincendo la sfida sulla sostenibilità ambientale lanciata dall’Italia con il PNRR, che destina alla transizione verde la quota preponderante delle risorse a disposizione.



Da questi presupposti è nata la collaborazione con Enegan – Energy partner delle imprese, un accordo strategico che con un approccio consulenziale si pone l’obiettivo di accompagnare le imprese nel percorso della transizione energetica, attraverso l’analisi dei costi, la valutazione di soluzioni innovative, la diffusione di buone pratiche, l’implementazione di progetti concreti per la sostenibilità.



“Nei giorni scorsi – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - abbiamo siglato questo accordo strategico per garantire agli associati consulenze specifiche in materia di energia e opportunità di crescita sostenibile. Un importante passo per far sì che migliaia di imprese del commercio, dei servizi, del turismo, possano essere accompagnate nel percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale, garantendo anche convenienza sul costo della bolletta, un tema quanto mai attuale, sul quale la nostra Associazione sta conducendo da mesi una decisa battaglia ad ogni livello istituzionale, denunciando le enormi difficoltà delle imprese a far fronte ai costi energetici”.



Davide Torsello, District Manager di Enegan afferma: “Aver raggiunto questo accordo di collaborazione con Confcommercio della Provincia di Rimini è, per noi, un segnale molto importante. Siamo da sempre attenti ai territori e alle realtà che li compongono. Specialmente in un momento come quello attuale, dove è fondamentale stare accanto ad imprese e privati, questo accordo diventa cruciale. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare insieme alla Confcommercio provinciale tutti gli associati nel processo determinante della sostenibilità ambientale. Ma il nostro ruolo sarà anche quello di fornire informazioni e dettagli sul contesto attuale, offrendo alle imprese consulenza sui temi legati all’energia e ai relativi costi”.