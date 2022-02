Basket D, Tigers nella tana della Stella: che derby. Il coach: 'Attenzione e difesa per 40''

Sport

Repubblica San Marino

| 15:06 - 24 Febbraio 2022

Il coach dei Tigers Evangelisti (foto Alfio Sgroi).

Con una striscia vincente aperta di due gare (Cesena e Russi), Fast Coffee Villanova Tigers riprende il cammino nel campionato di serie D (girone C) andando a far visita alla Polisportiva Stella, in quello che è ormai un classico delle minors riminesi.

I numeri delle Tigri di Villa Verrucchio dicono 12 gare disputate, 9 vittorie, 834 punti fatti, 715 subiti, 18 punti in classifica, seconda forza del torneo in compagnia di Selene S. Agata (ma con la migliore differenza negli scontri diretti) e dietro la capolista Giardini Margherita.

Venerdì 25 febbraio, alle ore 21.15, le Tigri di Villa Verucchio fanno dunque visita alla compagine allenata da coach Roberto Casoli, nella quale è stata da poco inserito Carlo Guziur. La Stella è attualmente quinta in graduatoria a 12 punti (6-6 il record), con 838 punti segnati e 835 subiti.

“Stella vs Tigers e un derbyssimo, e come tutti i derby è aperto ad ogni tipo di risultato. – commenta la gara di venerdì il coach biancoverde Cristian Evangelisti – Per noi è importante proseguire nel percorso di miglioramento e consolidamento avviato. Peccato dover affrontare una squadra tosta come la Stella ancora una volta rimaneggiati (Tomasi e Foiera molto incerti, ndr), specie vicino a canestro. Recuperiamo A. Buo e F. Guiducci (ancora in condizioni imperfette) e ci darà una mano D. Buo”.

Coach, come affronterete in campo il derby?

“Vorremmo confermare le cose buone mostrate nelle ultime due uscite, specie l’intensità e la mentalità di squadra. Con la Stella si può pensare di vincere la partita solo se rimanendo concentrati per 40 minuti in attacco e specialmente in difesa. Occorrerà sfruttare tutta l’intensità che possiamo mettere in campo in questo momento. E sarà importante la voglia di vincere dei ragazzi.

La Stella è una squadra forte, con grandi individualità, Frattarelli è un esterno molto verticale e atletico vero fattore all’andata, il loro campo è particolare e stretto. È un derby, però è anche una gara da 2 punti come tutte le altre”.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Villanova Basket Tigers e asd Santarcangiolese, e sarà trasmessa mercoledì 2 marzo alle ore 22.30 su IcaroTv