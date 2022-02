Basket C Silver, larga vittoria Angels contro l'Aviators Lugo: 87-68

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 24 Febbraio 2022

Partita da cuore oltre l’ostacolo per i ragazzi di Coach Massimo Bernardi che dopo la sconfitta in trasferta a Medicina vogliono subito rialzare la testa e dimostrare di poter competere con le grandi squadre come Lugo. La ripsota c'è: sucecsso contro l'Aviators

L’avvio è tutto gialloblù con Filippo Mulazzani che trova subito confidenza con il canestro e segna due bombe, anche Daniel James si iscrive al match con un paio di appoggi a canestro (10-6 al 5′). Lugo non ci sta e risponde con Ravaioli e dalla panchina Biandolino, gli Angels guidati da Yuri Ramilli chiudono così il primo quarto sul 20 pari.

Nel secondo periodo è partita vera, gli ospiti trovano buone soluzioni grazie all’energia della propria panchina, ma a metà periodo salgono in cattedra Mulazzani, James e Buzzone dando un break importante che permette di andare a riposo sul 47-38.

Al rientro dalla pausa, l’energia difensiva dei ragazzi di Coach Massimo Bernardi con Mazzotti e Nervegna si fa sentire, in attacco Ramilli e Chiari trovano soluzioni pesanti e gli Angels volano al Pala SGR. Lugo prova a rispondere con uno stoico Alessandrini e il solito Ravaioli, ma i gialloblù rimangono saldamente al comando sul 67-57. L’ultimo quarto Lugo depone le armi, stremati dalla difesa gialloblù, così dilaga il vantaggio dei Dulca Angels fino al risultato finale.

Il tabellino

DULCA SANTARCANGELO - AVIATORS LUGO 87- 68

Santarcangelo: Mulazzani 23, James 16, Chiari 14, Ramilli 19, Buzzone 11, Piazza 4, Nervegna, Mazzotti, Mancini n.e., Nuvoli n.e., Morandotti n.e., Mari n.e. All. Bernardi Ass. Bronzetti Ass. Mari

Lugo: Ravaioli 17, Agatensi 4, Alessandrini 17, Biandolino 9, Marabini 6, Squarcia 5, Arosti 2, Silimbani 6, Baroncini 2, Ricci. All. Casadei

PARZIALI: 20-20; 47-38; 67-57