Rimini, residenti segnalano il pusher: nella sua casa 200 grammi di droga

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 24 Febbraio 2022

La droga sequestrata.

Un cittadino riminese è stato arrestato ieri (mercoledì 23 febbraio) in relazione al sequestro, all'interno del suo appartamento, di due panetti di hashish e marijuana, del peso complessivo di 200 grammi. La polizia municipale, partendo dalla segnalazione di alcuni residenti, ha avviato un'indagine a carico dell'uomo, residente a Rimini, al culmine della quale è stata operata la perquisizione con l'unità cinofila. La droga era nascosta in garage. Per l'arrestato, che sarà processato per direttissima domani (venerdì 25 febbraio), l'ipotesi di reato è la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.