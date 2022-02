Verucchio rifà l’illuminazione pubblica: "risparmi del 25% dell’energia elettrica"

Attualità

Verucchio

| 14:17 - 24 Febbraio 2022

Verucchio (Foto Cristiano Antonini).



Un restyling a 360 gradi della pubblica illuminazione con tanto di risparmio energetico e nuovi punti luce. L’amministrazione comunale di Verucchio, nel consiglio comunale di ieri sera (mercoledì 23 febbraio), l’ha definita una vera e propria “rivoluzione” della pubblica illuminazione, illustrata dall’assessore Andrea Cardinali. “Dopo essercelo detto tante volte, finalmente vediamo la luce”, ha esordito con una battuta fotografia dell’attesa dell’intervento e dell’impegno nel portarlo a termine e tradurlo nella nuova convenzione Consip "Servizio luce e servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni".



“Si tratta di un accordo di nove anni per una cifra di 3.097.924 euro che ci permetterà di riqualificare e sostituire tutti gli apparati non a led sul territorio (2176 sui 3096 punti luce complessivi) e mettere in campo tutta una serie di novità che a fronte di un investimento effettivo di 1.100.000 euro permetterà di ottenere un risparmio annuo di 313.619 kilowatt che si tradurrà in un risparmio complessivo del 25% dell’energia elettrica”, la premessa dell'assessore Cardinali, prima di entrare nel merito dei vari aspetti: “Ci siamo affidati alla ditta City Green Light di Vicenza, che inizierà i lavori il 1° giugno e nell’arco di 4-5 mesi ha assicurato il rifacimento dei 2.176 punti luce esistenti. Ma la convenzione prevede tanto altro: la predisposizione di 32 sistemi di controllo che tareranno le luminescenze a seconda delle ore del giorno, la sostituzione di 10 quadri elettrici e di un chilometro e mezzo di linea aerea, la predisposizione di altri 100 punti luce in zone nuove (ad esempio via Valle e via Casetti su cui riceviamo richieste da parte di passeggiatori e podisti) e la possibilità di richiedere altri lavori: in questo caso l’idea è potenziare l’illuminazione di alcuni parchi. Sono previsti inoltre il telecontrollo degli impianti, il pronto intervento, l’ordinaria e straordinaria manutenzione e l’obbligo del 100% verde (acquisto di tutta energia rinnovabile). Saranno poi a disposizione dell’utenza un call center 24 ore al giorno con un numero verde e un portale web di controllo dedicati”.



Cardinali passa quindi all’aspetto economico: “Il Comune di Verucchio spende storicamente 170.000 euro all’anno fra fornitura e manutenzione. Ora il nostro sforzo aumenterà con un canone che parte da una quota di 284.000 euro annui per ridursi gradualmente fino a 242.000 euro grazie ai risparmi progressivi e questa gestione integrata del servizio con preventiva messa a norma porterà una riduzione della spesa energetica e a un risparmio complessivo del 25% dell’energia. Non solo. Siccome la tecnologia led ha una vita media fra i 10 e i 15 anni, la convenzione prevede che prima della scadenza la ditta ricontrollerà tutti i punti luci per vedere se la luminescenza è ancora idonea e nel caso sostituirà quelli che non lo sono. Tradotto, il Comune entrerà in possesso di un impianto praticamente nuovo”.