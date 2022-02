Riforma municipale, più agenti in servizio in bassa Valmarecchia

Attualità

Verucchio

| 14:12 - 24 Febbraio 2022

Polizia municipale a Verucchio.



Ieri sera (mercoledì 23 febbraio), in consiglio comunale, il sindaco di Verucchio Stefania Sabba ha illustrato i contenuti della convenzione per il conferimento del servizio di Polizia Locale all’Unione dei Comuni, con la riorganizzazione ai tre Comuni di Verucchio, Santarcangelo e Poggio Torriana che costituiscono il sub ambito Valle dell’Uso e del Marecchia.



“Con questa delibera iniziamo a riempire e a dare contenuti al percorso dei due sub ambiti iniziato nel 2019 con la riorganizzazione dell’Ente per poter assegnare in maniera disgiunta funzioni e servizi tarati sulle specificità dei territori. Il primo che conferiamo è appunto quello della Polizia Locale, che, pur mantenendo l’organico dei 28 agenti che prima operava sui 10 Comuni, ora si occuperà solo del territorio di questi tre: è evidente che questo porterà una serie di miglioramenti, a partire dalla presenza di un numero importante di agenti su un’area più ristretta con vantaggi sia sotto il profilo numerico che della velocità di intervento”, ha esordito il primo cittadino, illustrando quindi l’altra grande novità: “L’altro elemento importante di efficientamento è la creazione di una nuova governance nella gestione del servizio prevista dall’articolo 9: viene infatti istituita una Cabina di Regia che si riunirà periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, composta dagli assessori delegati, dal dirigente e dal comandante. Questo ci darà la possibilità di monitorare i bisogni, istituire servizi mirati in base alla stagionalità, ai momenti storici e a situazioni contingenti, ma anche di valutare ciclicamente la qualità dell’operato offerto. La durata della convenzione è di 5 anni, con conferimento della gestione delle telecamere di videosorveglianza”.



Rispondendo a una sollecitazione del consigliere Roberto Baschetti di Immagina Verucchio, la sindaca Sabba ha rivelato che “fra le novità introdotte c’è anche la possibilità di istituire Distaccamenti che si affianchino alla sede storica che resta quella già idonea e strutturata a Santarcangelo” e, di fronte al rammarico compatto delle forze di minoranza per un mancato passaggio in Commissione (“Non contestiamo la convenzione, così come quella sulla pubblica illuminazione che nel merito condividiamo, ma ci asteniamo su entrambe per il mancato coinvolgimento preventivo”), si è assunta l’impegno “di un momento di confronto istituzionale con il comandante nel momento in cui si valuteranno i servizi da effettuare”.