Ucraina: sindaco Rimini, preoccupa anche il riflesso sul turismo 

Attualità

Rimini

| 13:46 - 24 Febbraio 2022

Arrivo di turisti all'aeroporto Fellini di Rimini (foto pre-Covid).



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad teme i riflessi dell'invasione russa in Ucraina sul turismo riminese; ma, ovviamente, la preoccupazione maggiore è per la possibilità di un nuovo conflitto in Europa. "Preoccupano le ripercussioni sull'incoming turistico estero - dice all'ANSA il primo cittadino di Rimini - ma questo è solo un dettaglio di poco conto in questo momento. Quello che davvero preoccupa è che una guerra dalle conseguenze imprevedibili può deflagare in Europa".



Il mercato russo prima della pandemia rappresentava la fetta più grande delle presenze straniere a Rimini. Un primo crollo si è avuto nel 2015. La crisi ucraina del 2014, le successive sanzioni a Mosca e la svalutazione del rublo avevano fatto dimezzare da un anno all'altro gli arrivi da quel Paese. Un secondo crollo lo si è avuto nei due anni della pandemia quando ai cittadini russi, vaccinati con Sputnik, veniva richiesto il tampone per l'ingresso in Italia. L'aeroporto di Rimini aveva comunicato di recente di essere in trattativa con alcune compagnie aeree per nuovi voli dalla Russia. Gli scenari attuali rischiano di cambiare le sorti diq uesta trattativa.