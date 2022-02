Arrigo Sacchi, un libro per raccontare l'uomo: è l'ultima fatica letteraria di Sergio Barducci

Sport

Rimini

| 13:13 - 24 Febbraio 2022

Arrigo Sacchi.



Alla scoperta dell’uomo che c’è dietro l’allenatore che, partendo da un piccolo paesino della Romagna, ha rivoluzionato il calcio. “Arrigo Sacchi. Oltre il sogno” è l’ultima fatica letteraria del giornalista e scrittore Sergio Barducci (Minerva Edizioni).



“In questo libro racconto più l’Arrigo Sacchi uomo che l’Arrigo Sacchi allenatore, del quale si sapeva praticamente tutto – spiega l’autore -. La cosa interessante è come lui nasca come allenatore per caso: non era un giocatore eccelso, era stato acquistato dal Baracca Lugo, però non giocava mai, stava in panchina, e aveva deciso di smettere. Poi, per caso, uno dei personaggi a lui più cari: il direttore della biblioteca di Fusignano, Alfredo Belletti, che aveva conosciuto perché era stato l’insegnante da cui aveva preso ripetizioni di Italiano e Latino e che si occupava anche della squadra di calcio locale, un giorno lo chiamò e gli chiese di andare a giocare con loro perché rischiavano la retrocessione. Sacchi disputò tre partite, poi fu costretto a fermarsi dal mal di schiena. E Belletti gli propose di allenare".



Sergio Barducci presenterà il suo volume domenica 27 febbraio alle 17 all’Hotel Villa Adriatica di Rimini (viale Vespucci, 3) nell’ambito della rassegna “A spasso con i libri”, promossa da Lions Club Rimini Host e Associazione Itaca e condotta da Carla Amadori.



Limite di 30 presenze con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Ingresso gratuito su prenotazione a segretario@lionsrimini.it. Aperitivo conclusivo, su prenotazione, al costo di 10 euro.



La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Lions Club Rimini Host.