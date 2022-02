Mancati ristori ai medici morti di Covid, il sindaco Spinelli a Mi manda Raitre

Attualità

Coriano

| 13:04 - 24 Febbraio 2022

Da sinistra la vedova Bertaccini, il sindaco Spinelli e il vicesindaco Ugolini.



Andrà in onda dopodomani (sabato 26 febbraio) su Rai3, all'interno di "Mi manda Raitre" il servizio realizzato in municipio a Coriano. Il programma, trasmesso dalle 9 alle 10.30, ha acceso i fari sull'amministrazione comunale e sulla lettera del sindaco Spinelli, destintario il premier Draghi, sul tema dei mancati ristori ai medici.



Il sindaco ha ribadito i motivi che l’hanno spinta ad intervenire, tra cui il ricordo di Maurizio Bertaccini, primo medico riminese, di Coriano, vittima del Covid. Giornaliste e cameramen, dopo l’incontro in comune, sono stati accompagnati dalla stessa Spinelli e dal vicesindaco Gianluca Ugolini nell’abitazione della vedova del professionista scomparso nell’aprile 2020.



Nel contempo il governo ha fatto retromarcia, stanziando 15 milioni di euro a favore di tutte le famiglie dei medici scomparsi durante la pandemia da Sars-CoV-2. Il sindaco Spinelli è contenta a metà: "Questo primo stanziamento è un primo aiuto necessario e importante - spiega - ma ora ci aspettiamo altri segnali. I 15 milioni possono essere equiparati a una polizza assicurativa, non bastano certo ad onorare la memoria di coloro che la maggioranza parlamentare ha sempre definito eroi a parole ma poi all’atto pratico ha fino a ieri dimenticato".