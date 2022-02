Santarcangelo, no Confersercenti a modifiche viabilità in piazza Ganganelli

Attualità

| 12:53 - 24 Febbraio 2022

Scorcio di piazza Ganganelli.



Confesercenti dice no alla chiusura del tratto di via di piazza Ganganelli e all'allargamento della stessa fino ai portici comunali. "Riteniamo che il nostro centro non abbia le condizioni per sostenere il traffico a seguito di questa chiusura, in quanto non vi sono soluzioni che individuino percorsi alternativi", evidenzia la nota. I commercianti aggiungono: "precludendo al traffico parte dell'arteria monte-mare, di valenza sovra-comunale, di fatto si va a tagliare in due la città ed inoltre non permette ai mezzi pubblici di arrivare al capolinea e di proseguire per la vallata". La chiusura del tratto, nelle mattine del venerdì (giorno di mercato), è stato già testimonianza di "disagio" provato dai cittadini e dai commercianti.



Confesercenti chiede inoltre all'amministrazione comunale di Santarcangelo di avviare una progettazione per potenziare il parcheggio Francolini e di finanziare i lavori con i fondi del pnrr. Tutto parte dalla volontà dell'amministrazione clementina di rendere pedonale piazza Marini, allargando la Ztl. Prima di porsi domande su quanto questo cambiamento possa essere necessario per la cittadinanza, evidenziano i commercianti, è fondamentale aumentare gli stalli di sosta del parcheggio Francolini, che si trova in una posizione strategica, vicino al centro e alla Statale. Confesercenti propone un piano sotterraneo o sopraelevato, per raddoppiare i 244 stalli attuali: "Un livello dovrebbe rimanere gratuito, mentre l’altro potrebbe anche essere a pagamento e magari attrezzato con box".



Sempre in tema parcheggi, Confesercenti chiede che l'area Campana diventi stabilmente parcheggio pubblico gratuito (con relativa segnaletica). I 300 metri di distanza dal centro potrebbero essere coperti dai mezzi pubblici che giornalmente collegano la piazza all'area Campana, con 70 corse per ogni senso di marcia. C'è però anche l'ipotesi di istituire uno specifico servizio navetta.