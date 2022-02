Rimini, incendio doloso nella notte, assessore Magrini 'atto criminale'

Attualità

Rimini

| 11:46 - 24 Febbraio 2022

Juri Magrini.

Dichiarazione dell'assessore alla Polizia locale, Juri Magrini rispetto all'incendio doloso delle auto di questa notte a Rimini. Nella nota l'assessore definisce quanto accaduto "atto criminale a tutti gli effetti che non può essere minimizzato in alcun modo". Magrini è fiducioso in una rapida identificazione dei responsabili.

Di seguito la dichiarazione dell'assessore Magrini

"Quanto accaduto questa notte a Rimini, con l'incendio doloso di alcune vetture, è un atto criminale a tutti gli effetti, che non può essere minimizzato in alcun modo. Ho verificato personalmente come le forze dell'ordine che hanno preso in carico l'indagine stiano già attivamente lavorando per individuare il/i responsabile/i attraverso prima di tutto la visione dei filmati della videosorveglianza attiva in quelle zone. Sono fiducioso che le forze dell'ordine daranno in tempi rapidi un nome e un volto a chi ha compiuto questo atto".