Poesia protagonista al cinema, a Rimini il 'Fulgor poetry slam'

| 10:50 - 24 Febbraio 2022

Lorenzo Mura fondatore di Vivi diversi.

Sarà la poesia la protagonista sul palco del Fulgor di Rimini venerdì sera dalle ore 20. Lo storico cinema, in collaborazione con il collettivo Vividiversi di Rimini, ospita per la prima volta un poetry slam, uno spettacolo di poesia orale ricco di emozioni e colpi di scena.

La serata Fulgor poetry slam è una competizione tra poeti e poetesse non professionisti che salgono sul palcoscenico, recitano le loro poesie e vengono giudicati da una giuria composta da persone estratte a sorte tra il pubblico. Ciascuno voterà su dei quaderni scrivendo voti da 1 a 10. La serata si svolge sotto la guida di un conduttore.

Per l'occasione sono stati selezionati tra i migliori poetry presenti sulla scena italiana, che si sfideranno a colpi di versi originali. Ogni poeta e poetessa deve declamare ad alta voce esclusivamente pezzi scritti di proprio pugno, non si possono usare musiche, oggetti o costumi di scena; la performance può durare un massimo di 3 minuti.

I poetry slam sono serate leggere e divertenti, ma anche emozionati, e offrono spesso spunti di riflessione. In Italia arrivano nei primi anni 2000, la Lips (Lega italiana poetry slam) nasce nel 2013. A Rimini gli slam arrivano nel 2015 con il Collettivo Slow Lapin. Tra i poeti saliti alla ribalta nazionale ci sono Simone Savogin, terzo sul podio del programma televisivo Italia’S got talent e Lorenzo Maragoni attualmente in corsa nello stesso programma.

Apertura porte alle 20 (inizio spettacolo alle ore 21), ingresso a 5 euro. Per acquistare il proprio posto in sala i biglietti sono disponibili qui.

Per maggiori informazioni: vividiversi@gmail.com

È obbligatorio il green pass e l'uso della mascherina FFP2.