Fellini spiegato ai bambini al teatro Villa di San Clemente

San Clemente

| 10:47 - 24 Febbraio 2022

Mirco Gennari in scena.

A Teatro con Mamma e papà! torna domenica 27 febbraio alle ore 17.00 con il debutto di Fellini spiegato ai bambini -Il clown dei clown! con Mirco Gennari, in replica in matinèe per le scolaresche di Sant’Andrea in Casale Lunedì 28, in doppia replica alle 8.30 e alle 10.30, nell’ambito del progetto Con la classe a teatro sostenuto dal Comune di San Clemente. Lo spettacolo è adatto a famiglie e bambini dai 6 anni d’età.



Tutti conoscono Federico Fellini. Be’, mica vero...Forse qualche bambino ne avrà sentito parlare, ma sapere chi è e cosa ha fatto è un’altro paio di maniche! Così ci è venuta un’idea un po’ bizzarra: spiegare Fellini ai bambini. In fondo Federico (chiamiamolo familiarmente così) era un gran burlone, anzi, di più: un gran lunatico. Aveva la testa piena di personaggi strani, un po’ veri e un po’ no, e li metteva tutti nei suoi film. C’è lo zio matto che si arrampica sugli alberi, c’è il cieco che suona la fisarmonica, c’è il nonno che ha paura della morte, c’è il fratello scemo che non ne combina una giusta, c’è Gelsomina che suona la tromba e c’è Titta che... E poi ci sono i clown! Anzi: “il” clown, perché ce n’è uno solo, in fondo, e siamo tutti noi. Bene, noi li abbiamo ripescati, questi personaggi, gli abbiamo ridato voce, li facciamo raccontare delle storie, le loro storie.Insomma, magari di bambini nei film di Federico ce ne sono pochi, ma cosa vuol dire? Lui era un poeta del cinema e i poeti parlano al bambino che è dentro di noi (anche se è sempre più difficile trovarlo). E il bambino ascolta, ride, si appassiona. In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini (Rimini,1920) Città Teatro dedica un affettuoso omaggio al grande e visionario maestro del cinema.