Calcio Promozione, Gabicce Gradara nella tana del Mondolfo Marotta

Sport

Gabicce Mare

| 10:18 - 24 Febbraio 2022

Il Gabicce Gradara è impegnato sabato (ore 15) in una sfida importante: la trasferta sul campo del Mondolfo Marotta, formazione che ha un paio di punti in più in classifica (26) rispetto alla squadra di Papini (24) bloccata sull'1-1 nell'ultimo turno in casa contro l'Olimpia Marzocca. Un pareggio riacciuffato in extremis grazie ad una rete nel finale di Costa.

“Purtroppo si è ripetuto il copione che mi dicono abbia contraddistinto di altre partite prima del mio arrivo: sulla loro rete c'è la nostra responsabilità sia sulla azione da cui è nato l'angolo dell'Olimpia Marzocca, sia sul successivo corner in cui l'avversario ha colpito sorprendendo un po' tutti - spiega mister Papini – dobbiamo essere più attenti in queste situazioni difensive. Il bicchiere mezzo pieno è che siamo riusciti ad acciuffare il risultato cambiando marcia nella ripresa, alzando il ritmo e creando di più. Abbiamo colpito un legno, avremmo potuto fare gol prima. Quel che è certo è che in queste tre partite – Fermignanese fuori, Sassoferrato e Olimpia Marzocca in casa – abbiamo raccolto meno di quanto meritato e quindi dobbiamo cercare di riprenderci i punti lasciati per strada”.

Un motivo in più, dopo due risultati utili, per dare continuità: contro il Mondolfo Marotta (13 punti in casa, il pericolo numero uno è il capocannoniere Cordella) il primo obiettivo è la vittoria per mettere la freccia sull'avversario e scalare qualche posizione in classifica abbandonando la zona playout.

“In questo momento non penso a playout o ai playoff – chiarisce il tecnico del Gabicce Gradara – il primo pensiero è fare un salto di qualità sotto il profilo della mentalità, dell'atteggiamento, della personalità da un lato e, per rimanere sotto l'aspetto tecnico tattico, del modo di stare in campo da squadra e di aiutarsi di più e meglio l'un l'altro. Durante la partita dobbiamo cioè fare in modo di non disperdere energie preziose, essere in una parola più collettivo per sfruttare al meglio le situazioni tattiche che la partita presenta. A volte lo facciamo, a volte no: stiamo lavorando per crescere sotto questo punto di vista ed esser più continui. Non dobbiamo aspettare di prendere uno schiaffone in faccia per reagire. Contro l'Olimpia la rimonta ci è riuscita ed è una nota positiva perché questo tipo di partite nove volte su dieci si perdono. Con la squadra abbiamo analizzato con serenità il match e sono convinto che i miei giocatori, che hanno indubbie qualità, abbiano capito gli errori”.

Quanto alla rosa a disposizione, rientra Di Addario dalla squalifica mentre dal giudice sportivo è stato fermato Costa. Vaierani è sulla via del pieno recupero, indisponibili Grassi e Roselli, da verificare le condizioni di Maggioli.