Biblioteca di comunità: un frigo diventa casetta dei libri a Cella di Misano

| 10:07 - 24 Febbraio 2022

La casetta dei libri a Misano.

Nasce nella frazione Cella di Misano la Biblioteca di Comunità. Davanti al centro sociale della frazione, si potrà usufruire della casetta dei libri. Partirà infatti il Progetto di Bookcrossing che ha come scopo la promozione della lettura e la diffusione della cultura attraverso lo scambio gratuito di libri, accessibile a tutti.

Il tutto è stato interamente ideato, progettato e realizzato dai volontari del Comitato Cella. L'obiettivo è lanciare con forza anche un messaggio di riuso creativo, avendo utilizzato un vecchio frigorifero per farlo diventare un distributore di libri di comunità, aperto a tutti, tutti i giorni h24.

"Il nostro vuole essere anche un messaggio di educazione civica" dicono gli ideatori "rispetto delle cose e dell'ambiente. Con la speranza che questo progetto possa trovare il gradimento della frazione, chiediamo solo ai nostri concittadini di avere massima cura, dimostrando rispetto verso tutti, sia di chi si è impegnato nel realizzare l'opera, sia di chi ha donato o donerà i propri libri".

L'unica regola è la consueta del "Bookcrossing". Una volta terminata la lettura bisogna riconsegnarlo o portarne un libro in cambio. "Naturalmente i libri devono essere in buono stato di conservazione, puliti e leggibili, senza parti mancanti del testo. Il Bookcrossing serve per donare un'emozione e non per svuotare cantine o soffitte!"