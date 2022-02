Piromane fuori controllo dà fuoco a 5 auto in centro: a Rimini è caccia all'uomo

Cronaca

Rimini

09:21 - 24 Febbraio 2022

Diverse auto a fuoco tra le 23.40 e le 00.10 tra mercoledì e giovedì in centro a Rimini. Parcheggiate tra Piazza Ferrari, via Cattaneo e la stazione sono state cinque le auto distrutte dalle fiamme mentre altre due, in sosta nelle vicinanze, sono state raggiunte marginalmente dal fuoco. I pompieri, intervenuti con 11 unità e tre mezzi, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le zone interessate. Secondo i primi riscontri il fuoco sarebbe stato appiccato a breve distanza di tempo. Sull'episodio indagano i Carabinieri.