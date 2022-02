Asta Colonia Bolognese, è la volta buona?

Attualità

| 08:19 - 24 Febbraio 2022

L'ex colonia Bolognese.

La colonia "Bolognese" torna all’asta, il prezzo base è di tre milioni di euro. L'ultimo bando si era tenuto in dicembre e l'immobile di Miramare era stato valutato 4,5 milioni, mentre la richiesta iniziale da parte della curatela fallimentare era di 18 milioni. Negli anni sono stati diversi i bandi di gara, ma sempre deserti. La colonia di Miramare, inaugurata nell'estate del 1932, è composta da quattro grandi edifici in un'area di oltre 18mila metri quadrati in viale Principe di Piemonte, al confine fra Rimini e Riccione. A frenare le offerte c'è soprattutto il fatto che la struttura, a due passi dal mare, è sotto il vincolo della Soprintendenza e che sono previste tutte le destinazioni d'uso, tranne il residenziale. Tanto che in passato si era a lungo pensato ad una alternativa turistica.