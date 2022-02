Concessioni balneari, Mauro Vanni incontra Giuseppe Conte e i parlamentari del Movimento 5 Stelle

Attualità

Rimini

| 08:06 - 24 Febbraio 2022

Giuseppe Conte e Mauro Vanni.

Confartigianato Imprese Demaniali, congiuntamente a SIB Confcommercio e FIBA Confesercenti ha incontrato una delegazione parlamentare del Movimento 5 Stelle presieduta dal Presidente Giuseppe Conte, insieme ai Capigruppo di Senato e Camera Sen. Mario Turco e On.le Davide Crippa.

Tema dell’incontro, la riforma delle concessioni demaniali marittime. Il Presidente Mauro Vanni ha rinnovato l’appello affinché sia completato con urgenza l’iter legislativo di riordino del sistema delle concessioni balneari per restituire certezze e prospettive di stabilità ad un comparto trainante per l’economia e l’occupazione del nostro Paese, uscendo al più presto dall’attuale situazione di impasse.

“Siamo convinti – ha dichiarato il Presidente Vanni – che, nel rispetto delle norme italiane ed europee, si possa trovare la strada per una riforma equa e razionale del settore balneare, per liberalizzare il mercato proteggendo le imprese e i loro investimenti. Si tratta di migliaia di imprese che hanno realizzato un modello di eccellenza su cui poggia la tenuta del turismo balneare del nostro Paese, creando un valore aggiunto che ora non si può rischiare di depauperare e vanificare.

Da parte del Presidente Conte e degli altri esponenti parlamentari del Movimento 5 Stelle, nell’evidenziare l’interesse e l’attenzione del Movimento per le esigenze del comparto balneare, è stata assicurata la disponibilità ad individuare una soluzione equilibrata in grado di contemperare e bilanciare tutti gli interessi in gioco, sotto il profilo sociale, economico e culturale, per la tutela e la sostenibilità di un asset fondamentale del sistema turistico italiano”.