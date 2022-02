Istituto Alberghiero Rimini sul podio del concorso "Alma Degustando il Talento"

Attualità

| 17:57 - 23 Febbraio 2022

Si è tenuto in questi giorni il contest di cucina organizzato dall'Alma School di Colorno (PR), una delle scuole di cucina più prestigiose a livello europeo, dal nome "Alma Degustando il Talento". Il contest, interamente online, aveva come obiettivo la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. In rappresentanza dell’Istituto Alberghiero Malatesta hanno partecipato, per la categoria Cucina e Pasticceria, le seguenti alunne della classe 5BS serale: Nubia Miranda Abreu, ha gareggiato per la categoria Cucina, presentando “Ravioli verdi piramidali, ripieni di Squacquerone di Romagna DOP (prodotto scelto tra quelli proposti dalla commissione del concorso), su crema di cavolfiore e caviale di pomodoro". Questo piatto, ha dato la possibilità all’alunna di vincere il premio “Una settimana ad Alma School”.



Per la categoria Pasticceria, ha gareggiato l’alunna Basile Elisabetta, con il dessert “Ricotta e Pera dell’Emilia Romagna IGP, (prodotto scelto dall’alunna tra quelli proposti dalla commissione del concorso) scomposta con praline di nocciola”. Basile, è stata selezionata per la seconda parte della competizione che si terrà il 25 Febbraio a Colorno, direttamente ad Alma.



Per la categoria di sala e vendita invece , ha partecipato l’alunna Privitera Sofia 5A del serale con l’abbinamento al prodotto caseario “Grana Padano DOP” (proposto,insieme ad altri prodotti a marchio, dalla commissione) con una bevanda fermentata quale la birra Amarcord “Volpina” (scelta dal candidato) con riferimento storico culturale al famoso regista riminese Federico Fellini e ad un personaggio del suo capolavoro “Amarcord”e ha superato la prima fase e dovrà partecipare alla fase successiva nel mese di febbraio.

Le alunne di cucina sono state seguite dalla Prof.ssa F.Tufano, mentre per l’indirizzo sala e vendita dalla Prof.ssa E. De Rosa.