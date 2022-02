Meteo: tra venerdì e sabato nell'entroterra di Rimini tornerà la neve

Attualità

Rimini

17:56 - 23 Febbraio 2022

Neve a Maiolo.

Sarà un fine settimana caratterizzato dall'instabilità e dal ritorno della neve. La fase più instabile - si legge nell'ultimo editoriale di Centro Meteo Emilia Romagna - sarà indicativamente tra la sera e la notte di venerdì 25 e la mattina di sabato 26 febbraio, con precipitazioni diffuse, di intensità debole-moderata. La neve cadrà probabilmente fino a quote collinari (500-600 metri in Emilia) e attorno a 600-800 metri in Romagna.



Nella mattina di sabato 26 febbraio la neve potrà scendere fin sui fondovalle emiliani e, in caso di precipitazioni più consistenti, lambire l’alta pianura. Anche sui settori romagnoli flessione termica con precipitazioni nevose fin sui 400 metri. In seguito sembra probabile un’attenuazione dell’instabilità tra la seconda parte di sabato e la prima parte di domenica, quando saranno possibili locali residui ad est.



Le temperature sono destinate a calare, portandosi su valori inferiori alla media del periodo. La ventilazione da nord-est manterrà i valori di qualche grado superiori sulla linea di costa.



Domani (giovedì 24 febbraio) nel consueto bollettino preparato da Centro Meteo Emilia Romagna per altarimini.it tutti gli aggiornamenti su questa fase di maltempo.