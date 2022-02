Sfera Ebbasta, slitta il tour a Settembre. Prima data a Rimini.

Eventi

Rimini

| 17:38 - 23 Febbraio 2022

Il rapper Sfera Ebbasta.

Non essendo stata ancora comunicata dal Governo la data di una possibile riapertura al 100% dei concerti, Trident Music rimanda ancora una volta il tour nei palazzetti di Sfera Ebbasta. "Ci scusiamo con tutto il pubblico ma, per poter organizzare tutto il team di lavoro e la relativa produzione che, in particolare per questo tour, sarà molto complessa e impegnativa, è necessario più di un mese di lavoro", ha fatto sapere l'organizzazione.



La data riminese del tour all'RDS Stadium e prevista per il 9 aprile è stata ricalendarizzata al 23 settembre 2022. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data.