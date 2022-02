Il Caar in Oman per promuovere i prodotti di Romagna: "anche piadina e formaggio di fossa"

Attualità

Rimini

| 17:07 - 23 Febbraio 2022

Gianni Indino in visita in Oman.



Proseguono a ritmo serrato gli incontri istituzionali in Oman per Gianni Indino, presidente del CAAR di Rimini e vicepresidente della Rete di Imprese Emilia Romagna Mercati (formata dal CAAR con CAAB di Bologna, CAL di Parma e FOR di Cesena), in missione internazionale insieme alla delegazione dell’Emilia Romagna e ai consulenti tecnici.



Ieri pomeriggio (martedì 22 febbraio) la delegazione è stata ricevuta dall'ambasciatrice italiana in Oman, Federica Favi. "Un incontro cordiale, quello con la diplomatica italiana, che si è immediatamente attivata per mettere a disposizione tutte le conoscenze che ha maturato in questi anni nel Sultanato dell’Oman per favorire nuovi scambi commerciali", commenta Indino.



Per l'occasione si è iniziato a discutere i dettagli per un contratto di fornitura con un importante attore della grande distribuzione francese presente sul mercato omanita. "Dovremmo iniziare con l’approvvigionamento di qualche tonnellata di prodotti agroalimentari della nostra regione: una prova che siamo certi si risolverà con l’apprezzamento della nostra frutta e della nostra verdura", evidenzia Indino, che annuncia: "Stiamo mettendo a punto un programma per favorire la conoscenza del cibo italiano sul territorio omanita, un territorio carente dei nostri prodotti di eccellenza, anche attraverso momenti conviviali organizzando iniziative durante la festa nazionale dell’Oman con eventi a tema".



Dopo frutta e verdure si passerà all'eccellenze casearie emiliane e a quelle romagnole come la piadina. "Siamo fiduciosi che anche con il caseificio di San Patrignano e con i produttori di formaggio di fossa ed altri caseifici d’eccellenza, si possano creare le condizioni per sviluppare l’attività fuori dai confini nazionali: faremo a breve degli incontri", spiega il presidente del CAAR, ma non solo: "Con il consorzio delle cantine emiliano-romagnole, del quale fa parte anche la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, cercheremo di portare nella capitale Muscat i nostri vini".