Covid Rimini: quattro decessi, tra cui una 50enne. Nuovi casi 246

| 16:33 - 23 Febbraio 2022

Bollettino Covid 23 febbraio 2022.

A Rimini si registrano 246 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 . Nei primi tre giorni della settimana i contagi sono stati 668, media 223 (la scorsa settimana la media era di 291 contagi al giorno). Rimangono dieci i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro i decessi: tre donne di 50, 86 e 90 anni, un uomo di 92.



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 3201 su 23.324 tamponi, tasso di positività al 13,7%. I decessi sono 28, età media 87 anni. Sul fronte ricoveri, in regione aumentano a 101 (+2) in terapia intensiva, 52 non vaccinati (+1) e 49 vaccinati (+1). Nei reparti Covid si scende a quota 1.630 ricoveri (-74).