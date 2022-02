Rimini: attacco no vax alla pagina Facebook della Cgil

Attualità

23 Febbraio 2022

Sotto attacco dei no vax la pagina Facebook dell'Nidil Cgil.

Questa mattina (mercoledì 23 febbraio) la pagina Facebook dI Nidil CGIL è stata inondata da commenti e scritte da parte di No Vax. "Un attacco vergognoso dai toni squadristi, che segue l'imbrattamento della sede della CGIL di Parma dei giorni scorsi ed altri episodi simili in giro per l'Italia. Tutti creati con lo stesso identico metodo ed aventi lo stesso obiettivo: quello di andare a minare la forza del sindacato e la nostra organizzazione provinciale", accusa la Nidil CGIL in una nota. "Paragonare il sindacato al nazismo significa non conoscere minimamente la nostra storia, e non avere rispetto per le vittime di chi, il nazismo l'ha combattuto e sofferto sulla propria pelle", prosegue la nota. Il sindacato annuncia: "non ci lasceremo intimidire da questo episodio ed anzi, tale atteggiamento ci rafforza ancora di più la convinzione delle nostre battaglie, anche quella per la vaccinazione obbligatoria come unica strada per uscire dalla pandemia".