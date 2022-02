Calcio Prima / I, la matricola Bellariva Virtus ha un sogno: arrivare ai playoff

Sport

Rimini

| 17:29 - 23 Febbraio 2022

La squadra del Bellariva (foto Fb del cub).



Domenica riprende il campionato di Prima categoria dopo due mesi di stop (ultima partita il 19 dicembre). Nel girone I, in cui la Stella Rimini ha messo praticamente le mani sul primo posto e quindi sulla promozione in Promozione, fari puntati sulla matricola Bellariva Virtus - allenata per la seconda stagione consecutiva dal valente mister Denis Morolli - che ha nello stadio di Rivazzurra il palcoscenico per le partite interne mentre il ristorante pizzeria Auriga di Rivazzurra, noto ritrovo di giocatori e dirigenti di società sportive (quelli del Rimini Calcio, tra gli altri, sono di casa) e il bar Latino sono i luoghi di ritrovo per aperitivi, cene e commenti del dopo partita.

Dopo il successo sulla big Riccione per 3-2 e il pareggio con la leader Stella negli ultimi due turni, la squadra riminese (19 punti) – il club è uno dei più vecchi del panorama locale: matricola 6030, come fieramente sottolineano i dirigenti del club – a salvezza ormai conquistata dopo una partenza difficile, cerca l’assalto ai playoff lontani cinque lunghezze. E la partita sul campo del Poggio (14) di domenica prossima cade a puntino per vedere se i sogni possono trasformarsi in realtà.

“Mancano 11 partite alla fine e cercheremo di toglierci qualche altra soddisfazione dopo alcune preziose vittorie in trasferta come quella per 3-0 sul campo del Roncofreddo, terzo in classifica. Questa rosa, plasmata con abilità dal direttore sportivo Lele Giulianelli, mediamente giovane, e la società guidata dal presidente Maurizio Deluigi, se le meritano – dice il dirigente Leo Giovanardi, anima del club – Esprimiamo un buon gioco, c’è equilibrio tra attacco e difesa”.

Il bomber è Leo Bargelli, cresciuto nel Rimini Calcio, con un bottino di nove gol, l’attacco (25 gol) è il quarto del girone e ora ha una pedina in più: De Martino svincolatosi dal Montecerignone. Altro arrivo in fase di mercato quello di Ciarraffa da Schio mentre hanno lasciato la rosa Acanfora (Accademia), Bellettini (Stella) e Riccardi (San Clemente). In attesa di conoscere l’epilogo di questa stagione sofferta per via del covid, la società ha in cantiere un progetto per consolidarsi.