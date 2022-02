Riccione, ripartono le iniziative del Centro per le famiglie

Attualità

Riccione

| 15:45 - 23 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

La pandemia ha obbligato a reinventarsi per comunicare con le famiglie, adesso un passo verso la normalità arriva dall’equipe del Centro per le famiglie distrettuale. E la programmazione degli incontri riparte in presenza a pieno ritmo con laboratori dedicati ai bambini di 3-6 anni per lo sviluppo psico-motorio, corsi di massaggi neonatale o preparto, seminari per genitori. Appuntamenti che rientrano nella rete del Distretto di Riccione studiato per dare risposte immediate alle famiglie con figli fino all’età di 18 anni. Il Centro distrettuale dislocato tra Riccione, Cattolica e San Clemente e rivolto a tutti i Comuni del Distretto, è composto da 10 operatori tra psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, educatori e assistenti sociali e da 6 consulenti. In particolare la sede di Riccione in via Crotone 7, conta 7 operatori. Aperto tutta la settimana dal lunedì al venerdì su appuntamento e con consulenze gratuite, il centro svolge molteplici attività di sostegno agli impegni educativi che quotidianamente riguardano le famiglie con figli minori, di recente immigrazione, giovani coppie e tutti quei nuclei che si trovano ad affrontare difficoltà temporanee. “Ricostruire la fiducia nelle relazioni – spiegano gli operatori del Centro – laddove è stata incrinata dalla convivenza con la pandemia è stato negli ultimi due anni il nostro principale obiettivo. Abbiamo quindi rimodulato le attività con una serie di iniziative on line per stare al fianco dei genitori che dovevano affrontare le difficoltà di ragazzi in Dad, isolati dagli amici e dai compagni di scuola. Molto utile si è rivelato il servizio del Telefono Amico con personale qualificato tra psicologi ed educatori in grado di fornire un primo ponte con le famiglie nella complicata gestione dello smart working così come dei compiti e dello svago tra pc e cellulare”.



Nel 2020 e 2021 tra incontri on line e in presenza, seppur a numeri ristretti per le obbligatorie esigenze sanitarie di capienza e distanziamento, 160 famiglie hanno richiesto una consulenza nell’educazione dei propri figli, soprattutto per problematiche legate all’adolescenza. Oltre 2000 persone hanno partecipato alle attività di laboratorio. Ad oggi il desiderio di ritrovarsi insieme è forte tanto che è in procinto di partire giovedì 24 febbraio il corso di Massaggio Neonatale in presenza con tre gruppi pieni composti da 8 neo mamme e i loro piccoli di 2-6 mesi. In lista d’attesa altri 3 gruppi.