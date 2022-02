Novafeltria: venerdì i funerali di Gianluca Strada, deceduto al volante dell'ambulanza

Attualità

Novafeltria

| 15:40 - 23 Febbraio 2022

Gianluca Strada, l'autista soccorritore della Croce Verde di Novafeltria.

Sarà celebrato venerdì prossimo (25 febbraio) il funerale di Gianluca Strada, l'autista soccorritore della Croce Verde di Novafeltria scomparso improvvisamente venerdì scorso (18 febbraio), mentre era in servizio. La funzione religiosa, che registrerà la partecipazione della banda Minatori di Perticara, avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Talamello alle 14.30, mentre il rosario è in programma giovedì (24

febbraio) alle 20.30. Il corteo funebre, dopo la messa, farà tappa anche alla sede della Croce Verde, a Secchiano di Novafeltria, per l'ultimo saluto a Gianluca dei colleghi, ancora visibilmente scossi per la perdita del loro compagno.