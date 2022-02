A Verucchio spazi all'esterno gratuiti a bar e ristoranti per tutto il 2022

Attualità

Verucchio

| 15:34 - 23 Febbraio 2022



E’ tornata a riunirsi nei giorni scorsi la Consulta del Commercio e delle Attività Economiche di Verucchio, tavolo di confronto nato nel 2020 in piena pandemia per raccogliere istanze ed esigenze degli esercenti e degli imprenditori e concordare percorsi condivisi per affrontare in primis l’emergenza Covid e, in futuro, le varie azioni strategiche del settore.



Uno schema che si è ripetuto anche in questo nuovo incontro di inizio anno, fissato per fare il punto della situazione sul presente e i mesi a venire.



L’amministrazione, rappresentata dal sindaco Stefania Sabba e dall’assessore Linda Piva, ha raccolto gli spunti di Giovanni Bucci per Cna provinciale, della referente locale di Confcommercio Giovanna Giusto, di Massimo Berlini per Confesercenti e dei referenti degli esercenti: per il capoluogo Alessandra Della Torre e per Villa Verucchio temporaneamente Paolo Gabriele.



Da parte di tutti gli operatori è stata espressa in primis grande preoccupazione per l’aumento considerevole delle spese per le bollette di luce e gas “che mettono a rischio il futuro di diverse attività, specie le medio piccole” e sono stati chiesti quindi lumi al Comune sulla scadenza della gratuità del suolo pubblico e su eventuali agevolazioni in fatto di Tari o sotto forma di contributi come avvenuto negli ultimi anni. “E’ davvero apprezzabile lo spirito collaborativo e di condivisione con cui associazioni di categoria e operatori si pongono a ogni riunione della Consulta, un clima che aiuta nella ricerca di soluzioni che stanno davvero a cuore a tutti” , commenta il sindaco Stefania Sabba, rivelando: “Come Comune ci siamo assunti un doppio impegno. Quello di cercare innanzitutto la via per estendere a fine 2022 la gratuità degli spazi esterni per le imprese di somministrazione attualmente prevista dal Governo fino al 31 marzo con una metodologia semplificata già adottata nel 2021”.



Il sindaco Sabba assicura inoltre l'impegno "a cercare di rendere automatico il meccanismo dei sostegni alle attività economiche attraverso contributi, riduzioni o agevolazioni” .